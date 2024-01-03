"جودة الحياة" ينجح في رفع معدل المساحات والأماكن العامة وتعزيز أنسنة المدن خلال 2023م

حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في عام 2023م، تقدماً في تنفيذ مبادراتها المرتبطة ببرنامج جودة الحياة وتحقيق هدفي رؤية المملكة 2030 "تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية" و"الارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية"، من خلال تقديم الخدمات البلدية وإطلاق المبادرات والبرامج التي تحقق الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الحضرية، وتعزز أنسنة المدن، وتعالج التشوهات البصرية، عبر إنجاز مشاريع تطوير وصيانة المرافق العامة والبنية التحتية، وزيادة المسطحات الخضراء، ونحوها.