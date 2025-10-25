المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى أكثر من 83 ألف مكالمة أمس الجمعة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن تلقيه 83,612 مكالمة يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025م، بمعدل بلغ 58 اتصالًا في الدقيقة، شملت البلاغات الواردة من مناطق المملكة التي يغطيها المركز.
وأوضح المركز أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المكالمات بـ 35,397 اتصالًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 23,994 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ 16,438 مكالمة، في حين استقبلت منطقة المدينة المنورة 7,783 مكالمة.
وأكد المركز أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ، مشددًا على أهمية التواصل عبر الرقم الموحد 911 في الحالات الطارئة.