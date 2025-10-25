المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى أكثر من 83 ألف مكالمة أمس الجمعة

وأوضح المركز أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المكالمات بـ 35,397 اتصالًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 23,994 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ 16,438 مكالمة، في حين استقبلت منطقة المدينة المنورة 7,783 مكالمة.