أكّد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، الدكتور تركي بن سليمان العمرو، انطلاق الملتقى العلمي الـ22 لأبحاث الحج والعمرة، الأحد المقبل، تحت عنوان "نحو تجربة متميزة لضيوف الرحمن".
وقال "العمرو": يناقش الملتقى أبحاثًا علمية من خلال جلسة يشارك فيها عدد من أعضاء هيئة تدريس الجامعة وخارجها وبعض المسؤولين والمهتمين بمجالات الحج والعمرة والزيارة.
وأضاف أن الملتقى يُعقد في كل عام ويحظى بدعم وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وكذلك بدعم مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كما يلقى الملتقى اهتمامًا ودعمًا متميزًا من وزير التعليم.
وأعرب "العمرو" عن شكره لرئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، الذي يشرف بشكل مباشر على متابعة كل ما يخصّ إقامة الملتقى وفعالياته، ويسخر للمعهد والملتقى كل الإمكانات البشرية والفنية التي تسهم في إنجاح فعالياته.
وأشار الدكتور "العمرو" إلى أن الملتقى يناقش في جلساته العلمية على مدى يومين عددًا من المحاور العلمية تتناول محور "تجربة الضيف"، بهدف التعريف بهذه الثقافة وأهميتها ومكوناتها في تحقيق رضا ضيوف الرحمن، بما يلبّي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم.
وكذلك محور "الحوكمة والتميز المؤسسي" الذي يعنى بتقديم الدراسات العلمية التي توفر منظومة متكاملة لضبط العمليات وتقديم خدمات مؤسسية مبتكرة وشراكات ناجحة تعزز الاستدامة.
كما يناقش الملتقى محور "كفاءة وجودة الخدمات"؛ وهو المحور الذي يتناول الدراسات العلمية التي تهتم برفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتأهيل العاملين وتطوير أدائهم لتحقيق تجارب متميزة في جميع نقاط الاتصال.