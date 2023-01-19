انطلاق الملتقى العلمي الـ22 لأبحاث الحج والعمرة.. الأحد المقبل

وأضاف أن الملتقى يُعقد في كل عام ويحظى بدعم وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وكذلك بدعم مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كما يلقى الملتقى اهتمامًا ودعمًا متميزًا من وزير التعليم.