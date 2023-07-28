إطلاق برنامج "آفاق الدرعية الصيفي للشباب" عبر 4 مسارات إبداعية

ويحتوي البرنامج، الذي يبدأ في 30 يوليو الجاري، على أربعة مسارات إبداعية: أولها مسار قادة المستقبل فإنه يهدف إلى تمكين اليافعين، وتشجيعهم على ترك بصمة إيجابية في المجتمع؛ وذلك من خلال تطوير مهاراتهم، أما المسار الثاني والذي يحمل عنوان "مسار الفنون والأزياء"، والذي سيضم المهتمين بالفن والأزياء، بهدف دمج المهارات الفنية للمشتركين بجماليات الطبيعة الحية للدرعية وثقافتها العريقة؛ فيما يستهدف مسار التقاط اللحظات وتأليف القصص وتسليط الضوء على أهمية رواية القصص وتمثيلها، وتأثيرها في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والمعرفة، بينما يركز المسار الرابع والأخير على الآثار والتراث، للتعريف بتاريخ الدرعية العريق؛ حيث يقف المشاركون على مقربة من الأحداث التاريخية التي شكلت تاريخ هذه المنطقة واستمر تأثيرها حتى وقتنا الحالي.