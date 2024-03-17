التخصصات الصحية تطلق برنامج "التطبيب عن بُعد للسكتة الدماغية"

ويهدف البرنامج إلى التعريف بعلامات وأعراض السكتة الدماغية؛ بما في ذلك التمييز بين أنواع السكتات الدماغية، وتحديد أدوات وبروتوكولات تقييم السكتة الدماغية، إضافة إلى تعزيز مهارات الاتصال للتعاون بشكل فعال مع أعضاء الفريق الطبي وتوفير التحديثات في الوقت المناسب للمرضى وأسرهم، ومعرفة كيفية الوصول إلى تكنولوجيا التطبيب عن بُعد واستخدامها في الاستشارات عن بُعد بشأن السكتة الدماغية، واتخاذ القرار.