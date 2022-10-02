محامٍ مُحذِّرًا: بعض مخالفات الصحيين ترقى إلى "جريمة جنائية"

وفي هذا الصدد حذَّر المحامي المحيميد من أن المادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية نصت على أن بعض هذه المخالفات الصحية ربما تتحول إلى مخالفة جنائية وجريمة؛ ويجب إحالتها للنيابة العامة، ويُعاقَب عليها المخالِف، إضافة إلى الغرامة المادية بـ100 ألف ريال، وبالسجن 6 أشهر، وذلك مثل انتحال صفة طبيب، أو تقديم معلومات مغلوطة، أو تزوير أو ارتكاب أخطاء مهنية.