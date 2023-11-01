جامعة الملك سعود تعلن مواعيدَ التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا لـ1446هـ

أعلنت عمادةُ الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، مواعيدَ التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ.
وحدّدت العمادةُ يومَ الأحد "1445/5/19هـ" الموافق "2023/12/3م" موعدًا للتقديم على جميع برامج الدراسات العليا، ويوم الثلاثاء "1445/6/13هـ" الموافق "2023/12/26م" موعدًا لانتهاء فترة التقديم لبرامج الماجستير "المستمر والتنفيذي"، ويوم الأحد "1445/7/16هـ" الموافق "2024/1/28م" موعدًا لانتهاء فترة التقديم للبرامج الاعتيادية.
وأوضحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، أن المتقدّم يُمنح رغبة واحدة للتقديم على البرامج الاعتيادية، ورغبة واحدة للتقديم على برامج المستمرّ والتنفيذي.
وأهابت بجميع من لديه الرغبة الاطلاع مبكرًا على البرامج وشروط القبول على موقع العمادة، مؤكدةً أن التقديم إلكتروني، ولن يُقبل أيّ تقديم ورقي.