"الأشعة والتصوير الطبقي" بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر.. أحدث الأجهزة وأدق النتائج

ونال القسم العديد من الجوائز العالمية، أهمها "5" اعتمادات دولية من الجمعية الأمريكية للأشعة" ACR"، كأول قسم أشعة في القطاع الخاص، وبكافة خدماته يحقق هذا الإنجاز على مستوى الشرق الأوسط، واعتمدت الجمعية كافة خدمات التصوير الطبي في قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى، بالإضافة إلى خدمات التصوير بالأشعة المقطعية "CT" لكامل الجسم، والتصوير المتقدم لشرايين القلب، وخدمات التصوير بالرنين المغناطيسي"MRI"، وكذلك تصوير الثدي بالماموغرام، والسونار وعمل خزعات وعينات أورام الثدي، علاوة عن التصوير بالألتراساوند "السونار" للأطفال والكبار.