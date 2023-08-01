سلوشنز تشترك في جولة عالمية للاستثمار في شركة «Nile» الأمريكية لخدمات الشبكات المؤسسية

• يعكس الاستثمار استراتيجية solutions ومجموعة stc للنمو والتوسع في التقنيات الناشئة.
• يأتي استثمار «solutions» في شركة «Nile» استكمالًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعلن عنها مؤخرًا.
أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «solutions by stc»، عن اشتراكها في جولة عالمية للاستثمار في شركة «Nile» الأمريكية، الرائدة في تقديم خدمات الشبكات المؤسسية الآمنة، حيث بلغت قيمة الجولة $175 مليون دولار أمريكي من عدة جهات مستثمرة.
انطلاقًا من ريادتها لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، تحرص solutions على اغتنام فرص الاستثمار في التقنيات الناشئة بهدف التوسع في محفظة الخدمات وتقديم الحلول التقنية المبتكرة لعملائها في المملكة والمنطقة، وتحقيق أفضل قيمة للمستثمرين.
ومعلقًا على هذه الخطوة، قال المهندس معتز بن عبد الله الضراب، رئيس قطاع الاستراتيجية في «solutions by stc»: "يعكس هذا الاستثمار استراتيجية solutions ومجموعة stc للنمو والتوسع في الخدمات الأساسية والتقنيات الناشئة التي تمكن العملاء من زيادة كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف." وأضاف: "تمكنت Nile من خلال فريقها وخبراتها من تغيير مفاهيم تقديم خدمات الشبكات المؤسسات الآمنة NaaS واكتسبت ثقة العملاء في وقت قياسي.“
من جهته، صرح بانكاج باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في Nile قائلًا: "نثمن ثقة solutions رائدة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ونحرص على بناء شراكة استراتيجية نستطيع من خلالها تقديم خدمات تقنية نوعية ومبتكرة لعملائنا في المملكة والمنطقة."
ويأتي الإعلان عن استثمار «solutions» في شركة «Nile» الأمريكية بعد أشهر قليلة من اعلان الشركتين عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية لتقديم خدمات الشبكات المؤسسية الآمنة للعملاء في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعمان ومصر.