سلوشنز تشترك في جولة عالمية للاستثمار في شركة «Nile» الأمريكية لخدمات الشبكات المؤسسية

ومعلقًا على هذه الخطوة، قال المهندس معتز بن عبد الله الضراب، رئيس قطاع الاستراتيجية في «solutions by stc»: "يعكس هذا الاستثمار استراتيجية solutions ومجموعة stc للنمو والتوسع في الخدمات الأساسية والتقنيات الناشئة التي تمكن العملاء من زيادة كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف." وأضاف: "تمكنت Nile من خلال فريقها وخبراتها من تغيير مفاهيم تقديم خدمات الشبكات المؤسسات الآمنة NaaS واكتسبت ثقة العملاء في وقت قياسي.“