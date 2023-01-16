لم يغادروهن قبل التوقف والإعجاب.. هنا 6 سيدات في رحلة إبداعية بجازان

لم يستطع زوّار القلعة الدوسرية بمدينة جازان منع أنفسهم من التوقف والإعجاب بفعاليات الحِرف والصناعات اليدوية، حيث لفت انتباههم كيف تبدع حرفيّات ماهرات حاصلات على تخصصات جامعية متنوعة، في صناعات يدوية متقنة، وذلك ضمن فعاليات "نقوش" التي تنفذها هيئة التراث.