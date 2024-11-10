"أمير الشرقية" يقف على مشاريع "المياه الوطنية" لربط عدة أحياء بمنظومة الخدمات البيئية

وقدّم المهندس "الغامدي" لأمير المنطقة، تقريرًا عن المشاريع التي أسفرت خلال شهر ونصف عن ربط ما يقارب (2600) عقار بالشبكة العامة والارتقاء بجودة الحياة في هذه الأحياء؛ تطبيقًا لاستراتيجيات المياه الوطنية ومستهدفات المملكة 2030؛ مؤكدًا استمرارية أعمال ربط الخدمات البيئية في محافظة البيضاء لحين الانتهاء من كل العقارات التي شملها المشروع في مرحلته الأولى، والتي تبلغ ما يقارب (9000) عقار.