"أمير الشرقية" يقف على مشاريع "المياه الوطنية" لربط عدة أحياء بمنظومة الخدمات البيئية

اطلع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على مشاريع شركة المياه الوطنية لربط أحياء ضاحية الملك فهد والفرسان بمحافظة البيضاء بمنظومة الخدمات البيئية.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم، رئيسَ شركة المياه الوطنية بالقطاع الشرقي المهندس عادل بن جمعان الغامدي.
وقدّم المهندس "الغامدي" لأمير المنطقة، تقريرًا عن المشاريع التي أسفرت خلال شهر ونصف عن ربط ما يقارب (2600) عقار بالشبكة العامة والارتقاء بجودة الحياة في هذه الأحياء؛ تطبيقًا لاستراتيجيات المياه الوطنية ومستهدفات المملكة 2030؛ مؤكدًا استمرارية أعمال ربط الخدمات البيئية في محافظة البيضاء لحين الانتهاء من كل العقارات التي شملها المشروع في مرحلته الأولى، والتي تبلغ ما يقارب (9000) عقار.
وأشار "الغامدي" إلى أن الشركة -من منطلق حرصها على العملاء ومتطلباتهم- قامت بافتتاح مركز لخدمة عملاء الشركة بمدينة الدمام ومحافظة الخبر؛ لتسهيل إنجاز تعاملاتهم واستقبال ملاحظاتهم على الخدمة عبر فريق مختص ومتكامل لمتابعة رحلة العميل الخدمية، مقدمًا الشكر لأمير المنطقة الشرقية على متابعته الدائمة لمشاريع الشركة لتقديم خدمة متميزة لكل مواطن ومقيم.