سواعد أبناء الوطن تُعيد تأهيل "جدة التاريخية" على مرتكزات اقتصادية

وجاء مشروع تدعيم وانقاذ المباني الآيلة للسقوط في مدينة جدة التاريخية، وبتوجيهٍ ودعمٍ من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة، ليؤكّد حرص المملكة على الارتقاء بالأماكن التراثية في المدينة القديمة، التي حصلت على موافقة لجنة ‏التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو باعتماد منطقة جدة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في عام 2014.