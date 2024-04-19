"محمية الإمام تركي" تستعرض خبراتها في حماية التنوع الأحيائي خلال منتدى "حمى"

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن مشاركتها في منتدى المحميات الطبيعية (حمى) الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة وينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 21-24 أبريل.
وتفصيلاً، تشارك هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس محمد الشعلان، في جلسة حوارية تنعقد خلال اليوم الأول من المنتدى تحت عنوان "تعزيز العدالة في المناطق المحمية".
ومن خلال مشاركتها في المنتدى الإقليمي الأول من نوعه والمعرض المصاحب، تعرض هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية خبراتها في حماية التنوع الأحيائي والتوازن البيئي ومبادراتها لتنمية وتوسيع الغطاء النباتي، فضلاً عن عمل الهيئة المستمر لدعم وتمكين المجتمع المحلي وتطوير مجالات السياحة البيئية ورعاية المواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المحمية.
ولهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تجارب رائدة في توظيف أحدث التقنيات والاعتماد على الأساليب العلمية وأفضل المنهجيات البحثية والإحصائية بما في ذلك مشروع تقييم الغطاء النباتي وقراءة مؤشر الفرق المعياري للغطاء النباتي (NDVI) من خلال الحصر البياني وتحليل المرئيات الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية وتقنية الاستشعار عن بعد.
وتقام الفعالية في إطار جهود المملكة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، حيث يتناول المنتدى آفاق الخارطة الوطنية للمناطق المحمية (30×30) ضمن أهداف مبادرة السعودية الخضراء لحماية 30% من مناطق المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، واتفاقية التنوع الأحيائي والإستراتيجية الوطنية للبيئة.
ويشهد منتدى حمى مشاركة محلية ودولية ونقاشات ثرية بين نخبة من العلماء والخبراء والممارسين المحليين والدوليين في مجال المحميات الطبيعية حول سبل الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وصولاً إلى بيئة مستدامة.
وتُعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وذلك بامتدادها على مساحة 91,500 كم2، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 138 نوعًا من الكائنات الفطرية من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام العربي وأكثر من 179 نوعًا نباتيًا مثل أشجار الطلح والسدر البري والأرطى.