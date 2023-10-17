"ارتقاء للتسويق والتطوير العقاري " تطرح مشروعها "فلل الشروق" للبيع الفوري

ويتفرد مشروع "فلل الشروق " بمزايا جغرافية وهندسية تتيح للمنتفعين انسيابية التنقل داخل أحياء "العزيزية" ، والوصول إلى المرافق الترفيهية ، والمراكز الخدمية والتجارية المحيطة بفلل الشروق ؛ حيث يتبوَّأ المشروع موقعًا جذَّابًا في مدينة العزيزية الحيوية، مما يُمكِّن قاطني المنطقة من الوصول إلى الشوارع الفرعية التي تصل بالشوارع المؤدية إلى كورنيش العزيزية ، والواجهة البحرية، في وقتٍ زمنيٍّ لا يتجاوز بضع دقائق.