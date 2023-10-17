"ارتقاء للتسويق والتطوير العقاري " تطرح مشروعها "فلل الشروق" للبيع الفوري

أعلنت شركة " ارتقاء للتسويق والتطوير العقاري "، عن بدأ البيع الفوري في مشروع فلل الشروق التي تتميز برحابتها، وتتألق بموقعها الاستراتيجي الباهر في مدينة "العزيزية " ، بإطلالة قريبة من شواطئ الخليج العربي وبالقرب من العديد من الخدمات العامة .
وكانت ارتقاء للتسويق والتطوير العقاري قد دشنت مؤخرًا فيلا العرض النموذجية الخاصة بالمشروع، و تتكون فلل الشروق من 4 غرف نوم ماستر ومجلس رجال وصالة طعام وصالة عائلية ومطبخ وعدد 2 دورات مياه وملحق علوي بمساحة مسطح بناء 630 م ،حيث يعكس المشروع رؤية وإمكانيات الشركة في بناء نماذج إسكانية ترقى لِمعايير الجودة والفخامة والاستدامة العالية.
ويتفرد مشروع "فلل الشروق " بمزايا جغرافية وهندسية تتيح للمنتفعين انسيابية التنقل داخل أحياء "العزيزية" ، والوصول إلى المرافق الترفيهية ، والمراكز الخدمية والتجارية المحيطة بفلل الشروق ؛ حيث يتبوَّأ المشروع موقعًا جذَّابًا في مدينة العزيزية الحيوية، مما يُمكِّن قاطني المنطقة من الوصول إلى الشوارع الفرعية التي تصل بالشوارع المؤدية إلى كورنيش العزيزية ، والواجهة البحرية، في وقتٍ زمنيٍّ لا يتجاوز بضع دقائق.
وتمنح شركة ارتقاء للتسويق والتطوير العقاري باقة من الضمانات تبدأ من ضمان ضد العيوب الخفية لمدة ١٠ سنوات بالإضافة إلى ضمان الأبواب الحديدية لمدة ١٠ سنوات وضمان على جميع أعمال الألمنيوم لمدة ٥ سنوات وضمان لخزانات المياه لمدة ٢٥ سنة علما أن جميع الأعمال تمت ضمن مواصفات وتطبيقات الكود السعودي للبناء ويتمتع المشروع بتأمين خاص من شركة ملاذ بالإضافة إلى شهادات فحص التربة المنفذة من قبل مختبرات تمنكو .
ويمكن للراغبين في حجز جولةٍ تعريفيةٍ لِفيلا العرض، التواصل مع شركة ارتقاء للتسويق والتطوير العقاري لِضمان فرصة الاستفادة من إحدى "فلل الشروق " المميزة.