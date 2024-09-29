"المسند" يوضح أسباب حدوث ظاهرة "اللاتينا" وتأثيرها المتوقع على شتاء السعودية القادم

وبشأن تأثير الظاهر على السعودية قال "المسند": شخصيًّا، لم يتبين لي حتى الآن الأثر الملموس الذي يستحق الحديث عنه، سواء بشأن الأمطار أو درجة الحرارة أو العواصف الغبارية.. ومع ذلك بعض المصادر ذهبت إلى أن الأحوال الجوية في السعودية (قد) تتأثر بظاهرة اللاتينا بشكل مختلف تبعًا لشدة الظاهرة، ومدة استمرارها، وقد تتسبب في انخفاض في هطول الأمطار خلال فترات اللاتينا، خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من السعودية، كما قد تتسبب بدرجات حرارة أكثر برودة في فصل الشتاء، وقد تزيد من نشاط الرياح؛ ما يؤدي إلى زيادة عدد العواصف الرملية أو الغبارية.