اللجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني تعقد اجتماعها الثالث

يذكر أنّ مجلس التنسيق السعودي - البحريني أُسس في شهر يوليو من عام 2019م، ويشرف على جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام للارتقاء بمستوى التعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والاستثمارية، والتنموية، والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة، وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.