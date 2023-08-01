اللجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني تعقد اجتماعها الثالث

عقدت اللجنة الفرعية للتنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني، اجتماعها الثالث للبحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك.
وترأس الاجتماع الذي عقد افتراضياً، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم من الجانب السعودي، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة من الجانب البحريني.
وناقش الاجتماع أبرز المبادرات التي أسفرت عنها اللجنة ومستوى التقدم فيها وآليات تنفيذها، إضافة إلى سُبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات البلدين الشقيقين.
يذكر أنّ مجلس التنسيق السعودي - البحريني أُسس في شهر يوليو من عام 2019م، ويشرف على جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام للارتقاء بمستوى التعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والاستثمارية، والتنموية، والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة، وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.