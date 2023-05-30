محليات

"أمانة الرياض" تطرح 40 فرصة استثمارية في الربع الثاني 2023

أكدت أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية والرياضية
"أمانة الرياض" تطرح 40 فرصة استثمارية في الربع الثاني 2023
واس
واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية جديدة في الربع الثاني لعام 2023م، تشمل مختلف المجالات الاستثمارية، وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم للإسهام في تنمية اقتصاد مدينة الرياض.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية والرياضية وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى النهوض بالعاصمة، وتمكين القطاع الخاص في تطويرها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأضافت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم السكان في مختلف أحياء المدينة وتتوزع بأنحاء العاصمة، داعيةً القطاع الخاص والمستثمرين إلى زيارة بوابة الاستثمار منصة (فرص)، والاطلاع على مزايا الفرص، والإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.

أمانة الرياض
القطاع الخاص
التنمية الاقتصادية
فرصة استثمارية

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