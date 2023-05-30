"أمانة الرياض" تطرح 40 فرصة استثمارية في الربع الثاني 2023

أعلنت أمانة منطقة الرياض طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية جديدة في الربع الثاني لعام 2023م، تشمل مختلف المجالات الاستثمارية، وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم للإسهام في تنمية اقتصاد مدينة الرياض.