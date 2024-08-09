شاهد.. "البدير" يؤمّ 200 ألف مصلٍ بباكستان محذراً في خطبة الجمعة من الفرقة

وتابع: اعتبروا؛ فالسعيد مَنْ وُعِظَ بغيره، والشقيُّ مَنْ وُعِظَ بنفسه، وأخبثُ الناسِ مَنْ سعى إلى تخريب بلده، وتقويض أمنه، وزعزعة سلمه، ومحاربة أهله ولن يجمع أمرَ الأمة وكلمتها جاهل أشعل نار الخلاف وأهاجها، ولا مُنفّر عن الدين بالغلظة والشدَّة، ولا مُتَفَتِّش يتعدى على الناس ويتعمَّد سبابهم، ولا عدو نفذ بين القلوب المتنافرة، والصفوف المتباعدة، ولا رجل يفتات على العلم، ويتَقَدَّمُ الفتوى بلا درايةٍ ولا رَويّة، ولا زائِعٌ تلبس بالبغي والفجور فاحذروا دعاة الضلال والانحلال ودعاة الفساد والإلحاد ودعاة الفرقة والشقاق وعليكم بالحكمة والروية والاعتدال والوسطية، كما أوصى فضيلته المصلين خلال الخطبة بالمرحمة موضحاً أنها فضيلة عظيمة وقربة جليلة، قال ربنا جل في علاه: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُوْلَئكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ).