مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينظم المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للأطباء

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية غداً المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للأطباء الباطنيين (ACP)، الذي يُعد أكبر ملتقى لطب الباطنة في المملكة، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 19 ساعة تعليم طبي مستمر، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين والمحاضرين من خارج وداخل المملكة، يقدمون خلالها "11" محاضرة علمية، وورش عمل تفاعلية وتطبيقية في المهارات الأساسية والمتقدمة، بالتعاون مع مركز التعليم الطبي المستمر، وذلك خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2025 م بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة. ذكر ذلك د.عبدالرحمن المحمدي مدير مركز الأبحاث بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.
وقال د.المحمدي أن هذا اللقاء العلمي يعد الأكبر في تخصص الطب الباطني بالمملكة، ويستهدف أطباء الباطنة والزمالة، وكافة الممارسين الصحيين من التخصصات الفرعية، وطلبة التخصصات الصحية إضافة إلى الأطقم الفنية والتمريضية، وتوقع أن يشهد المؤتمر حضوراً لافتاً نظراً لأهميته البالغة وتنوع فعالياته، والقيمة العلمية العالية التي يمثلها الخبراء المشاركين فيه، ما يجعل هذا الحدث العلمي الكبير فرصة سانحة لتبادل الخبرات، ونقل التجارب العلمية من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين.
وأوضح د. عبدالرحمن أن هذا الاجتماع سيناقش أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية، والدراسات العلمية الجديدة الخاصة بالأمراض الباطنية، والإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعاً والمتداولة عن هذه الأمراض، وكيفية التعامل معها أثناء الجلسات النقاشية .كما سيتم التطرق إلى مشاكل السمنة، والتمثيل الغذائي، والأمراض المعدية، وكذلك الحساسية والرعاية الحرجة، والمهارات السريرية، فضلاً عن مستقبل الطب الباطني في المملكة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تربطها اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات العالمية، مثل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا، والكلية الملكية الايرلندية ، وجامعة جورج واشنطن الأمريكية، وويسترن أونتاريو، وكالجاري وكوين تورنتو، وأوتاوا الكندية، فضلاً عن اتفاقيات التعاون التي تربطها مع عدد كبير من الجامعات الإقليمية والوطنية، ضمن مساع ترمي في محصلتها النهائية إلى الإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .