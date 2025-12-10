مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينظم المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للأطباء

وقال د.المحمدي أن هذا اللقاء العلمي يعد الأكبر في تخصص الطب الباطني بالمملكة، ويستهدف أطباء الباطنة والزمالة، وكافة الممارسين الصحيين من التخصصات الفرعية، وطلبة التخصصات الصحية إضافة إلى الأطقم الفنية والتمريضية، وتوقع أن يشهد المؤتمر حضوراً لافتاً نظراً لأهميته البالغة وتنوع فعالياته، والقيمة العلمية العالية التي يمثلها الخبراء المشاركين فيه، ما يجعل هذا الحدث العلمي الكبير فرصة سانحة لتبادل الخبرات، ونقل التجارب العلمية من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين.