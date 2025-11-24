بعد سكتة قلبية في المدرجات.. مشرف طبي لـ"سبق": تجنّبوا الانفعال وطبّقوا هذه الإرشادات لحضور آمن في الملاعب
أوضحت الجهات الطبية في مركز "المسعف الأول" أن الجماهير الرياضية مطالبة دائمًا بالتفاعل بالتشجيع والابتعاد عن الانفعال المفرط خلال المباريات، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وحول ذلك، نصح المشرف الإداري في المركز عبدالعزيز فهد الحزيمي، في تصريح لـ"سبق"، الجماهير بالحضور إلى الملاعب بروح رياضية ونفسية هادئة، مشيرًا إلى أن الحالات المرضية تختلف من شخص لآخر؛ من الربو إلى الأمراض المزمنة، ما يستدعي التعامل مع كل حالة وفق وضعها الصحي.
وأكد الحزيمي أهمية تجنّب التوتر والشحن النفسي والغضب، والاستمتاع بالمباراة دون ضغوط. وأضاف أن من الضروري أن يتناول المشجع وجبة خفيفة أو عصيرًا قبل الحضور، وألا يأتي جائعًا، مشددًا على أن مرضى السكري والضغط عليهم التأكد من تناول أدويتهم قبل التوجه للملعب، وتوقّع جميع سيناريوهات المباراة وتقبّل نتيجتها سواء فوزًا أو خسارة.
وكشف الحزيمي أن الطواقم الطبية تضم أربعة أطباء، إضافة إلى مسعفين في كل سيارة إسعاف، مبينًا أن المركز تعامل مؤخرًا في إحدى المباريات مع حالة خطِرة لرجل خمسيني تعرّض لسكتة قلبية داخل المدرجات، حيث تم إنقاذ حياته بعد توقف قلبه ونقله بشكل عاجل إلى مستشفى الملك خالد الجامعي.