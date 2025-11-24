بعد سكتة قلبية في المدرجات.. مشرف طبي لـ"سبق": تجنّبوا الانفعال وطبّقوا هذه الإرشادات لحضور آمن في الملاعب

وأكد الحزيمي أهمية تجنّب التوتر والشحن النفسي والغضب، والاستمتاع بالمباراة دون ضغوط. وأضاف أن من الضروري أن يتناول المشجع وجبة خفيفة أو عصيرًا قبل الحضور، وألا يأتي جائعًا، مشددًا على أن مرضى السكري والضغط عليهم التأكد من تناول أدويتهم قبل التوجه للملعب، وتوقّع جميع سيناريوهات المباراة وتقبّل نتيجتها سواء فوزًا أو خسارة.