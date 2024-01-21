دبي.. "موانئ" تؤكد ريادتها الدولية بجائزة "أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية"

وكذلك ضمن جهودها في تسهيل إجراءات الصادرات والواردات وتعزيز الخدمات اللوجستية، وخطواتها الراسخة لدعم التجارة العالمية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات، أضافت "موانئ" بالشراكة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية 31 خدمة ملاحية جديدة، خلال عام 2023م تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمكانة الموانئ السعودية بمجال النقل البحري، إقليمياً وعالميًا.