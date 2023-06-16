المركز للوطني للنخيل يوضح مدى صحة معلومات متداولة حول لون التمور

وأضاف أن "لون التمور بشكل عام يتأثر بعدة أسباب، أهمها العوامل الطبيعية والمناخية لمناطق الإنتاج، كنسبة الرطوبة ودرجات الحرارة وطبيعة التربة، والتي لهما تأثير مباشر على لون الثمار، فكلما زادت الرطوبة والحرارة يميل اللون إلى الداكن، وكلما كان الجو جافًا والتربة غير طينية يميل اللون إلى الفاتح، إضافة إلى بعض الممارسات التي تؤثر على لون الثمار كبرامج التسميد وطبيعة اللون الأساس لصنف التمر".