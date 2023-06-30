نائب أمير مكة: رعاية واهتمام القيادة بالمقدسات ساهم في إنجاح موسم الحج

وأكد الأمير بدر بن سلطان أن ما تحقق من نجاحات خلال موسم حج هذا العام 1444هــ، يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة - أيدها الله - والمتابعة المستمرة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل لكافة الأعمال المتعلقة بالحج، كذلك الإشراف المباشر لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على الخطط والأعمال الرامية لتوفير الرعاية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام.