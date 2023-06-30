نائب أمير مكة: رعاية واهتمام القيادة بالمقدسات ساهم في إنجاح موسم الحج

رفع نائب أمير منطقة مكة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نظير ما يوليانه من رعاية واهتمام بالمقدسات وضيوف الرحمن، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لخدمتهم والعمل على راحتهم ليؤدوا ركن الإسلام الخامس بيسر وطمأنينة.
وأكد الأمير بدر بن سلطان أن ما تحقق من نجاحات خلال موسم حج هذا العام 1444هــ، يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة - أيدها الله - والمتابعة المستمرة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل لكافة الأعمال المتعلقة بالحج، كذلك الإشراف المباشر لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على الخطط والأعمال الرامية لتوفير الرعاية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام.
وثمّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الجهود التي بذلتها كافة القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام والتي أثمرت ـ ولله الحمد ـ عن نجاح الخطط المُعدّة ليؤدي الحجيج مناسكهم في أجواء من الروحانية والطمأنينة، وخصّ بالشكر رجال الأمن والصحة والمتطوعين نظير أعمالهم الجليلة والإنسانية من أجل خدمة ضيوف الرحمن والعمل على تأمينهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
وسأل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الله سبحانه أن يحفظ قيادة هذه البلاد ويديم عليها أمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجيج نسكهم، وأن تحفهم عناية الرحمن حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.