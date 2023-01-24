يضم أكثر من 100 علامة تجارية.. اتفاقية تمويل لإنشاء مشروع نوعي على واجهة جدة البحرية

وقَّع صندوق التنمية السياحي اليوم اتفاقية تمويل مع شركة ازدهار للتطوير العقاري؛ لإنشاء مشروع (جدة كوف)، المَعْلم السياحي والترفيهي المميز على واجهة جدة البحرية.
وسيضم المشروع أكثر من 100 علامة تجارية، ونافورة فريدة من نوعها، مُصمَّمة من قِبل شركات عالمية، إضافة إلى معالم ترفيهية مميزة، وسينما، ومطاعم مختلفة. وتُقدر مساحة المشروع بـأكثر من 137 ألف متر مربع، منها 70 ألف متر مربع قابلة للتأجير، ستعمل بدورها على توفير أعلى مستويات جودة الحياة، وتقديم مفهوم جديد للسياحة والترفيه في السعودية.
وجاء إعلان الاتفاقية تزامنًا مع انعقاد ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) المُقام في مدينة الرياض.
ووقَّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري عبدالمحسن بن فواز الحكير.
ويهدف المشروع، الذي يمثل وجهة جديدة في عروس البحر الأحمر، إلى دعم خدمات الضيافة والترفيه بالسعودية، من خلال إنشاء مطاعم ومقاهٍ ومتاجر ترفيهية وتجزئة؛ وهو ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتنمية جودة الحياة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وسيُقدِّم "جدة كوف" مفهومًا جديدًا وملهمًا للسياحة والترفيه؛ إذ يضم مساحات مُجهَّزة للمشي، تشرف على الواجهة البحرية، ومطاعم بإطلالات "بانورامية"، ومرافق للترفيه الداخلي، ونقاط بيع فاخرة، ومحطة للزوارق.
وأوضح قصي بن عبدالله الفاخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، أن الاتفاقية الموقَّعة مع شركة ازدهار للتطوير العقاري، الرائدة في تنفيذ المشاريع السياحية، تأتي امتدادًا لحرص صندوق التنمية السياحي على الاستثمار في المشاريع السياحية النوعية؛ إذ يحمل مشروع (جدة كوف) رؤية معاصرة، تتماشى مع أهدافنا في العمل على إطلاق مشاريع ومنتجات سياحية جديدة، تعزز مستقبل القطاع ونموه، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز ممكنات الجذب السياحي؛ لتقديم تجارب مُثلى للسياح.
من جهته، رحَّب عبدالمحسن بن فواز الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري، بتوقيع اتفاقية التمويل مع صندوق التنمية السياحي، وأكد أهمية الدور الذي يُجسِّده القطاع الخاص في صناعة التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ المشاريع السياحية الملهمة، التي تثري تجربة السائح، وتعزز مستقبل السياحة في السعودية.. مبينًا أن مدينة جدة هي أكثر مناطق الجذب السياحي؛ بصفتها بوابة الحرمين، إضافة إلى سحر شواطئها، وثراء معالمها العمرانية، وتميُّزها في التنمية الحضورية؛ وهو ما يجعلها مقصدًا للسياح من جميع أنحاء العالم.
يُذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تعزيز ودعم الاستثمارات والمشاريع في الوجهات السياحية العشر المستهدفة، وذلك عبر حزمة من البرامج والحلول التمويلية، التي تهدف من خلالها إلى تحفيز القطاع الخاص، الذي يسهم في ازدهار المستقبل السياحي للمملكة.