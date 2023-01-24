يضم أكثر من 100 علامة تجارية.. اتفاقية تمويل لإنشاء مشروع نوعي على واجهة جدة البحرية

من جهته، رحَّب عبدالمحسن بن فواز الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري، بتوقيع اتفاقية التمويل مع صندوق التنمية السياحي، وأكد أهمية الدور الذي يُجسِّده القطاع الخاص في صناعة التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ المشاريع السياحية الملهمة، التي تثري تجربة السائح، وتعزز مستقبل السياحة في السعودية.. مبينًا أن مدينة جدة هي أكثر مناطق الجذب السياحي؛ بصفتها بوابة الحرمين، إضافة إلى سحر شواطئها، وثراء معالمها العمرانية، وتميُّزها في التنمية الحضورية؛ وهو ما يجعلها مقصدًا للسياح من جميع أنحاء العالم.