"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجلة آخر 24 ساعة في 9 مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في كل من: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، والقصيم، وجازان، والحدود الشمالية، وحائل، ونجران).