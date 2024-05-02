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"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجلة آخر 24 ساعة في 9 مناطق
تراوحت بين 0.2 و63 مم.. ومحطة "الحاير" الأعلى بين 22 محطة بالرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في كل من: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، والقصيم، وجازان، والحدود الشمالية، وحائل، ونجران).
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز، سجلت 20 محطة بالرياض كميات أمطار تراوحت بين 0.2 مم و9.4 مم.
وأوضح المركز أن الشرقية سجلت 22 محطة رُصِد فيها كميات تراوحت بين 0.2 مم و63 مم؛ فيما سجلت محطة السودة بعسير كميات هطولات بلغت 17.2 مم.
وفي الباحة سجلت محطة بلجرشي 10.4 مم هطولات؛ فيما بلغت الهطولات بمحطة شرورة في نجران 22.5م.