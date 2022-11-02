مركز علاج العقم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.. حلول علاجية متنوعة ومعدلات إنجاب عالية

وقد اكتسب المركز سمعة طيبة تخطّت حدود المملكة، بعد النجاحات الطبية المميزة التي حققها، وفي آخر هذه النجاحات تمكّن فريق طبي بقيادة د. نوف الأسمري بفضل الله، من تحقيق حلم سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها، إذ رُزِقَت بطفلة بصحة جيدة بعد أن خضعت لحقن مجهري، ومتابعة مستمرة خلال أشهر الحمل، وكانت السيدة القادمة من اليمن تعاني من عقم استمر نحو 18 عامًا، أجرت خلال تلك الفترة الكثير من محاولات الحمل التي لم يُكتب لها التوفيق.