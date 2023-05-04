20 جهاز بايوكير للتعقيم بالبخار الجاف تجوب أروقة المسجد الحرام

تواصل وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية ممثلةً بالإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية برئاسة شؤون الحرمين عمليات التعقيم بأروقة المسجد الحرام ومصلياته وكافة جنباته ومرافقه الخارجية بأكثر من (70) فرقةً تعمل على مدار الساعة و(1250) معدةً وإدارة متنوعة استهلكت (2.415.456) لترًا من المعقمات.
وقال مدير عام الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري: جنّدت الإدارة أكثر من 600 عامل و200 مشرف لتعقيم المسجد الحرام والحفاظ على بيئته وصحة قاصديه على مدار (24) ساعة يوميًا، وسط منظومة متكاملة من المعدات والأدوات التي تضم (11) روبوتًا للتعقيم بخاصية الذكاء الاصطناعي، ويسير لـ(3) كيلومتراتٍ متواصلة دون تدخّل بشري وبمعدل تعقيم (600) مترٍ مربعٍ في الجولة الواحدة، وكذلك (20) جهاز بايوكير للتعقيم باستخدام البخار الجاف على يد كفاءات مدربة، ووفق خطط تنظيمية ميدانية تراعي الخطط التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتضمّ منظومة التعقيم بالمسجد الحرام (20) جهازًا للتعقيم باستخدام خاصية الرذاذ الضبابي البارد للأماكن المغلقة والمرافق الخارجية و(600) مضخةٍ إلكترونية ويدوية لتعقيم الأرضيات والحواجز ومقابض الأيادي والسجاد، إضافة إلى (500) جهازٍ معقم أيدي إلكتروني تم توزيعها في جنبات المسجد الحرام.
يأتي ذلك في ظل الدعم السخي غير المحدود من القيادة لكل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين ووفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.