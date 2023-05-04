20 جهاز بايوكير للتعقيم بالبخار الجاف تجوب أروقة المسجد الحرام

وقال مدير عام الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري: جنّدت الإدارة أكثر من 600 عامل و200 مشرف لتعقيم المسجد الحرام والحفاظ على بيئته وصحة قاصديه على مدار (24) ساعة يوميًا، وسط منظومة متكاملة من المعدات والأدوات التي تضم (11) روبوتًا للتعقيم بخاصية الذكاء الاصطناعي، ويسير لـ(3) كيلومتراتٍ متواصلة دون تدخّل بشري وبمعدل تعقيم (600) مترٍ مربعٍ في الجولة الواحدة، وكذلك (20) جهاز بايوكير للتعقيم باستخدام البخار الجاف على يد كفاءات مدربة، ووفق خطط تنظيمية ميدانية تراعي الخطط التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.