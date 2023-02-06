خاصة ليلاً.. "القشقري": سبّبان وراء مخاطر قيادة السيارة على طرق جدّة – مكّة

ويرصد "القشقري" عديداً من مشكلات تلك الطرق، ويقول: "المخاطر قد تنتج لعدم تنفيذ دهان تحديد مسارات أو حواري السياقة على الأسفلت، أو عدم وضوحه لِطَمْسِهِ ومسحه بسبب القِدَمِ، في أجزاء كثيرة من الطرق، الأمر الذي يُرْبِك السائقين، ويُبعِدهم إجبارياً عن الانتظام في استقامة السياقة، ويُلجئهم.. إمّا للتجاوز الفوضوي لبعضهم بعضا، أو تباطئهم المتعمّد في السرعة على طرق هي مُصمّمة أصلاً للسرعات النظامية، وفي كلتا الحالتين تلوح المخاطر في الأفق من حصول الحوادث المُميتة، لا قدّر الله.