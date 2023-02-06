خاصة ليلاً.. "القشقري": سبّبان وراء مخاطر قيادة السيارة على طرق جدّة – مكّة
يشكو الكاتب الصحفي م. طلال القشقري من مخاطر قيادة السيارة على الطرق الرابطة بين جدّة ومكة المكرّمة، والخطوط الدائرية حولها، خاصة القيادة ليلاً، وذلك لسببيْن، أولهما عدم وجود إنارة في دائري جدّة، والآخر عدم دهان المسارات أو محوها مع الوقت.
طرق جدّة - مكّة المكرّمة
وفي مقاله "ليْل الطريق بين جدة ومكة!!" بصحيفة "عكاظ"، يقول القشقري: "من الآخِر (كِدَه)، وبالدخول المباشر في الموضوع، تحتاج الطرق الرابطة بين جدّة ومكّة المكرّمة، بما في ذلك خطوطها الدائرية حولها، إلى عناية أفضل من العناية المُوفّرة لها حالياً، فالسياقة فيها ليلاً تشوبها المخاطر، وأكتب هذا من تجارب شخصية مررْتُ بها مع بعض الأصدقاء لفترة زمنية طويلة لم نشهد خلالها أيّ تحسّن في هذا الجانب".
مشاكل الطريق
ويرصد "القشقري" عديداً من مشكلات تلك الطرق، ويقول: "المخاطر قد تنتج لعدم تنفيذ دهان تحديد مسارات أو حواري السياقة على الأسفلت، أو عدم وضوحه لِطَمْسِهِ ومسحه بسبب القِدَمِ، في أجزاء كثيرة من الطرق، الأمر الذي يُرْبِك السائقين، ويُبعِدهم إجبارياً عن الانتظام في استقامة السياقة، ويُلجئهم.. إمّا للتجاوز الفوضوي لبعضهم بعضا، أو تباطئهم المتعمّد في السرعة على طرق هي مُصمّمة أصلاً للسرعات النظامية، وفي كلتا الحالتين تلوح المخاطر في الأفق من حصول الحوادث المُميتة، لا قدّر الله.
مخالفات المسارات بدون مسارات
ويبدي "القشقري" دهشته وهو يقول: "هناك خاطرة لا بُدّ من ذكرها، إذ هناك مخالفات مرورية تُرصد بوساطة الكاميرات لمن لا يلتزم بالمسارات على الطرق، فأين المسارات كي تُرصد المخالفات؟! هل الموضوع حَشَفَاً وسُوء كيْلة؟!.. وماذا لو اضطرّ سائق إلى تجاوز السرعة النظامية أو الإبطاء المُبالَغ فيه ليتجنّب الفوضى التي تحصل بسبب غياب أو عدم وضوح المسارات؟ هل تُرصد له مخالفة ويُغرّم؟! مرّة أخرى: أحَشَفَاً وسُوء كيْلة؟!".
لا إنارة في دائري جدّة
ويضيف "القشقري": "هناك سلبية لاحظناها في جزء الخطّ الدائري لجدّة، وهي عدم تركيب إنارات على حواف الجسور العرضية التي تُوصل لأحياء جدّة، ومع ازدحام الخطّ وسرعة السيّارات قد لا يُبْصِر مخالفات مرورية تُرصد بوساطة الكاميرات لمن لا يلتزم بالمسارات على الطرق، فأين المسارات السائق الجسر الذي ينوي الانتقال إليه من الخطّ إلّا بمسافة قريبة، فيضطّر إمّا للتحوّل المفاجئ للجسر مع ما في ذلك من خطورة بالغة، أو سلوك الجسر الذي بعده ويُطيل مُدّة وصوله لوجهته، ويا ليل ما أطولك".
دعوة لـ"النقل" وأمانتي جدّة ومكّة المكرّمة
وينهي "القشقري" قائلاً: "بالاختصار المفيد، فإنّ وزارة النقل وأمانتي جدّة ومكّة المكرّمة مدعوّة بشدّة للاعتناء الأقصى بهذه الطرق المهمّة، وإجراء الصيانة الدورية لها بانتظام، تلافياً للمخاطر ولا سيّما في الليل، وتسهيلاً للتنقل بينهما، ويا ليل الطريق كُنْ سالمًا".