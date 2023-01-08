رصد 45 منشأة غير ملتزمة بتوفير مستحضراتها الصيدلانية للسوق المحلي

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنه ضمن جهودها لتوفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، فقد رصد مفتشوها (20) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و(16) منشأة لم تبلغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و(9) منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل "الهيئة".