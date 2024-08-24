"ساعة تطوع" بمشاركة مجتمعية واسعة.. "تعليم جدة" تعزّز العمل التطوعي بالمدارس

وحول المشاريع التطوعية التي يمكن أن تشملها، أوضح أنها تشمل أعمالاً تطوعية توعوية، وأخرى احترافية فنية، إضافة إلى أعمال تطوعية تنظيمية وصحية، مضيفاً أن جميع المدارس في جدة تلقت عناوين لمشاريع تطوعية يمكن تنفيذُها داخل المدرسة، مع فتح المجال للإبداع والتميُّز في بناء فرص تطوعية جديدة ضمن إطار المبادرة، مع إتاحة حرية اختيار الآلية المناسبة لإدارة الفرص التطوعية وتحديد أعداد المشاركين فيها من قِبل المدرسة، حيث يتم رفع أسماء المتطوعين المشاركين إلى قسم المسؤولية المجتمعية للعمل على رصد ساعات التطوع في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.