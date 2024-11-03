ينبع.. 77 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بجميع المدارس الحكومية والأهلية

أدى أكثر من 77 ألف طالب وطالبة بمدارس التعليم بمحافظة ينبع، اليوم، أول اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.
ووقف مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي على انطلاقة الاختبارات، وتفقد سير العمل في عدد من مدارس المحافظة بدأها بمدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية، واطلع خلال جولته على الخدمات التعليمية والتوجيهية والإرشادية المتكاملة، التي تم تهيئتها لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.
وأوضح العطوي، أن الإدارة سخّرت كافة إمكاناتها لتهيئة الجو المناسب لجميع الطلبة، لتمكينهم من أداء اختباراتهم في جو يسوده الهدوء، لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الطلاب والطالبات في أداء اختباراتهم، مثمنًا جهود المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على عملهم؛ من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات، والمتابعة والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات.
وأكد "العطوي" دور الأسرة في دعم وتشجيع الأبناء خلال فترة الاختبارات، من خلال توفير الجو والبيئة المناسبة للدراسة، والتواصل الفعال مع المدرسة لمعالجة السلوكيات السلبية أثناء فترة الاختبار، وتذليل كل العقبات لمساندة الطلاب والطالبات في أداء اختباراتهم وتحقيق النجاح والتفوق بإذن الله.