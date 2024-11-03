ينبع.. 77 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بجميع المدارس الحكومية والأهلية

وأوضح العطوي، أن الإدارة سخّرت كافة إمكاناتها لتهيئة الجو المناسب لجميع الطلبة، لتمكينهم من أداء اختباراتهم في جو يسوده الهدوء، لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الطلاب والطالبات في أداء اختباراتهم، مثمنًا جهود المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية على عملهم؛ من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات، والمتابعة والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات.