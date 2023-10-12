مؤشرات على أول تدفق رطوبي لشبه الجزيرة العربية تدريجيًّا خلال الثلث الأخير من شهر أكتوبر

وبناء على ذلك يُتوقع أن يكون الطقس في دول الخليج على النحو التالي:

- ما تبقى من الأسبوع والأسبوع القادم من 12 إلى 19 أكتوبر: يبقى تركز فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة السعودية بما فيها مرتفعات جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى السهول الساحلية، مع احتمالية أن تمتد بعض الأمطار لأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة في بعض الأيام؛ في حين يكون مستقرًّا في باقي المناطق مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية.