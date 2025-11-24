وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التكامل الصناعي مع الجمهورية التونسية

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية سمير عبدالحفيظ، ناقش فرص تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، المنعقدة في الرياض.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سُبل تطوير التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية التونسية في القطاع الصناعي، ودعم مسارات التكامل الصناعي، وتوسيع الشراكات الاستثمارية الصناعية، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، والمصالح المشتركة للبلدين.
وسلط الاجتماع الضوء على الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات بناء المدن الصناعية، والمصانع الجاهزة، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة في كلا البلدين.
واستعرض الاجتماع مستجدات التحضيرات لانعقاد الدورة القادمة من أعمال اللجنة السعودية - التونسية المشتركة المقرر انعقادها في مدينة الرياض، مشيدًا بمستوى التناغم بين أمانتي اللجنة المشتركة، التي تعكس العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة وتونس.
وعُقد الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتمكين الصناعي، المهندس البدر بن عادل فوده، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.
ويأتي الاجتماع على هامش المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، وتعكس استضافة المملكة للمؤتمر مكانتها البارزة في المشهد الصناعي العالمي.