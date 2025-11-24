وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التكامل الصناعي مع الجمهورية التونسية

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية سمير عبدالحفيظ، ناقش فرص تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، المنعقدة في الرياض.