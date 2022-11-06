"المواصفات" تؤكد ضرورة إبراز "الرقم المميز" لحواجز السلامة للشاحنات عند الفحص الدوري

وأكدت ضرورة الاحتفاظ ببطاقة الرقم المميز لحواجز السلامة، وإبرازها عند إخضاعها للفحص الفني الدوري؛ انطلاقًا من أهمية تركيب حواجز السلامة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية؛ وذلك للمحافظة على السلامة في الطرقات والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث السير.