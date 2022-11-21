اليوم العالمي للتلفزيون.. المملكة تشهد نهضة تنموية وتطوراً في المحتوى الإعلامي

يمثّل اليوم العالمي للتلفزيون الذي تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء به في 21 نوفمبر من كل عام؛ فرصة لإبراز الدور الذي يقوم به "التلفزيون" من نشر الأخبار والمعرفة، وتوجيه الرأي العام؛ كوسيلة تلعب في إيصال المعلومة للمجتمع سواءً اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية وغيرها؛ مع التركيز على دعم التبادل العالمي لبرامجه في السلم والأمن والتنمية؛ كوسيلة إعلامية مفضلة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية؛ على الرغم من ظهور الوسائط الجديدة الإلكترونية التي تتميز بالحداثة.