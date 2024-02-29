نجاح فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" بعد عملية جراحية معقدة بمستشفى الملك عبدالله

وتفصيلاً.. أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن هذه العملية تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتعد رقم 60 في سلسلة عمليات البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة. وأضاف معاليه أن البرنامج السعودي استطاع خلال 34 عامًا أن يعتني بـ 135 توأمًا سياميًا من 25 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، مقدمًا لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي الشكر الجزيل على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الطبي يترجم الشعور الإنساني النبيل للقيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الخير للإنسان أينما كان، كما يجسد التفوق الطبي السعودي؛ الذي يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.