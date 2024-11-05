كيف تفوَّق "محمد بن سلمان" على مهندس الإصلاح في الصين؟.. "بلومبيرغ" تقارن

وتابعت الكاتبة: "إن هذا التحول كان مخيبًا للآمال بالنسبة لعمالقة وول ستريت الذين يفضلون المستثمرين السلبيين؛ إذ إن السعودية تدشن المشاريع التنموية الكبيرة، منها مدينة نيوم العملاقة مترامية الأطراف، القائمة على التكنولوجيا على ساحل البحر الأحمر. كما أنه في العام الماضي لم يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي سوى 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من ذروة 6٪ التي كانت تحصل عليها الصين عندما اجتذبت المعجزات الاقتصادية التي خلقها بينج من الشركات العالمية".