بيت الشاورما يطلق مبادرة مجتمعية بالتعاون مع جمعية زهرة لدعم مرضى ومتعافي سرطان الثدي

في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز حضورها الوطني كعلامة سعودية رائدة، أعلنت شركة بيت الشاورما عن إطلاق مبادرة نوعية بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي، وتقديم الدعم لمرضى ومتعافي هذا المرض، عبر تخصيص جزء من مبيعات منتجات موسمية لصالح الجمعية.
وتأتي هذه الخطوة في شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حيث حرصت إدارة "بيت الشاورما" على أن تكون المبادرة ذات طابع عملي وملموس، من خلال طرح منتج خاص (شاورما بصوصات مميزة وباكيج مخصص، إضافة إلى مشروب الموهيتو الوردي)، يعود جزء من عائداته مباشرة إلى جمعية زهرة. وتُسخَّر هذه العائدات لدعم برامج الجمعية في مجالات التوعية المبكرة، والرعاية الصحية، والوقوف إلى جانب المرضى والمتعافين، بما يرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية، ويعزز جهود مكافحة أحد أكثر الأمراض انتشارًا بين النساء.
وأكدت إدارة "بيت الشاورما" أن هذه المبادرة تنطلق من إيمانها العميق بدور القطاع الخاص في دعم القضايا الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الشراكة مع جمعية زهرة تعكس توجهًا وطنيًا ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة، وتمكين المؤسسات غير الربحية من أداء أدوارها الحيوية.
مضيفة أن هذه المبادرة تحمل بعدًا توعويًا يستهدف تعزيز الثقافة الصحية لدى المجتمع، عبر إبراز أهمية الفحص المبكر والوقاية، وإيصال رسالة إنسانية مفادها أن دعم مرضى السرطان ليس مسؤولية فردية، بل مسؤولية مجتمعية متكاملة. ومن هذا المنطلق، تأتي مشاركة "بيت الشاورما" كعلامة وطنية لها حضورها وتأثيرها الواسع في المجتمع، لتؤكد أن النجاح التجاري يمكن أن يقترن بالمسؤولية الإنسانية في قصة سعودية مُلهمة تجمع بين التميز في القطاع والحضور المجتمعي المؤثر، بما يعكس صورة وطنية مشرقة تعزز مفهوم أن الأعمال الناجحة قادرة على أن تكون أيضًا أعمالًا مانحة وملهمة.