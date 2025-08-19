برنامج الربط الجوي يرحّب بخطوط "لوفتهانزا" لتسيير رحلات مباشرة من ميونخ إلى الرياض

يُذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبرنامج الطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، وذلك لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.