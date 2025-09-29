بنك العيون بالحرس الوطني يسجّل إنجازات عالمية بـ625 عملية زراعة قرنية ونسبة نجاح 95.8%

وقد سجل البنك إنجازات نوعية خلال الأعوام الأخيرة، من أبرزها تجهيز مختبره بمواصفات عالمية في بداية 2022، والانضمام إلى عضوية منظمة بنوك العيون الأمريكية في مايو 2023، إلى جانب اعتماده من المركز السعودي لزراعة الأعضاء في نوفمبر من العام ذاته، ثم نيله شهادة الأيزو 20387 في مارس 2025 كأول بنك حيوي معتمد، ليحصل لاحقًا على اعتماد منظمة بنوك العيون الأمريكية في مايو 2025، كأول بنك خارج أمريكا الشمالية يحقق هذا التميّز.