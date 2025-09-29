بنك العيون بالحرس الوطني يسجّل إنجازات عالمية بـ625 عملية زراعة قرنية ونسبة نجاح 95.8%

في إنجاز طبي يعبّر عن الريادة السعودية في مجال طب العيون، يواصل بنك العيون بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني تقديم خدماته المتخصصة بزراعة القرنيات وأنسجة العين، محققًا نتائج لافتة تعكس التزامه بأعلى المعايير العالمية، وتكامله مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الرعاية الصحية.
منذ انطلاق خدماته، أسهم البنك في إجراء أكثر من 625 عملية زراعة قرنية ناجحة حتى نهاية مارس 2025، بنسبة نجاح بلغت 95.8%، وهي من بين الأعلى عالميًا، ما يعكس كفاءة الكوادر الطبية وتجهيزات المختبر الحديثة التي جرى إعدادها وفق مواصفات دولية دقيقة.
وقد سجل البنك إنجازات نوعية خلال الأعوام الأخيرة، من أبرزها تجهيز مختبره بمواصفات عالمية في بداية 2022، والانضمام إلى عضوية منظمة بنوك العيون الأمريكية في مايو 2023، إلى جانب اعتماده من المركز السعودي لزراعة الأعضاء في نوفمبر من العام ذاته، ثم نيله شهادة الأيزو 20387 في مارس 2025 كأول بنك حيوي معتمد، ليحصل لاحقًا على اعتماد منظمة بنوك العيون الأمريكية في مايو 2025، كأول بنك خارج أمريكا الشمالية يحقق هذا التميّز.
وفي سبتمبر 2024، أطلقت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مشروع التبرع بالقرنيات بعد الوفاة، بإشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء، كأول مشروع من نوعه في المملكة والخليج، بهدف تأمين مصدر محلي للقرنيات وتقليل الاعتماد على البنوك الخارجية، وهو ما يرفع من كفاءة الخدمة الصحية ويسهم في تقليص نسب الإصابة بالعمى.
ووصل البنك إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في توفير الأغشية الأمنيوسية التي تُستخدم في علاج إصابات العيون المعقّدة، بل أصبح قادرًا على سد الاحتياج الوطني منها، وهو إنجاز يعزز الأمن الصحي ويقلل الاعتماد على المصادر الخارجية.
بنك العيون بالحرس الوطني لم يعد مجرد مركز طبي متخصص، بل تحوّل إلى قصة نجاح وطنية وإنسانية، تُعيد النور إلى حياة مئات المرضى، وتضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا التخصص الحيوي.