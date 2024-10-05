في ورشة بـ"كتاب الرياض".. "الحميزي" توضِّح الأفكار الإبداعية التي تحل أي مشكلة وتُحسِّن جودة الحياة

قالت كاتبة المحتوى هياء الحميزي في ورشة عمل "طريقة توليد الأفكار الإبداعية"، التي نُظمت مساء اليوم السبت في معرض الرياض الدولي للكتاب: "إن هناك أفكارًا يمكن أن تحل أي مشكلة تواجه الإنسان. وهذه النوعية من الأفكار هي الأفكار الإبداعية التي تتميز بالابتكار، والقيمة الكبيرة، وتهدف إلى حل أي مشكلة، كما تُحسِّن جودة الحياة، ويمتد دورها إلى تطوير التعبير عن الذات، والإلهام، والتكيف مع الظروف المحيطة".