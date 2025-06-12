"مركز إرشاد الحافلات": أكثر من مليونٍ و400 ألف مستفيد من خدمات التوجيه خلال موسم الحج

وأوضح مدير عام مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج في مكة المكرمة عبدالله بن حسن سندي أن المركز عمل على إرشاد حافلات ضيوف الرحمن من خلال مرشدين مدربين تم تزويدهم بأجهزة لوحية ذكية تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة، التي استُخدمت في إيصال حافلات الحجاج لحظة وصولها لمركز استقبال الحجاج بالنوارية ومحطة قطار الحرمين السريع، وصولًا لمقر السكن بالعاصمة المقدسة بآلية ذكية تضمن الوصول بالوقت المحدد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، أطلقها المركز منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن.