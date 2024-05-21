تجار السموم يتساقطون.. 7 مروجين في قبضة "المكافحة" بالشمالية وتبوك والجهود تتواصل

على مدار الساعة تُواصل الجهات الأمنية جهودها في إحباط عمليات تهريب المخدرات والقبض على مروّجيها بمختلف المناطق، حيث قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر و(1.754) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي تبوك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين؛ لترويجهم (15.9) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.