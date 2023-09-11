"السديس" يحث على التوسع في إنشاء حلقات تحفيظ القرآن بالمسجد الحرام

وأشار إلى أن الأنسنة في التدريس، والابتكار في النمط التعليمي، والتطوير في الأسلوب التربوي، وتفعيل المناقشات، وعقد ورش العمل، وتكريم المتميزين من المعلمين والمتعلمين، يجب أن يكون أيقونة للتطوير، وإشعال روح التنافس والتعاون، وتعزيز جودة المخرجات، ونشر أخلاق القرآن ورسالته عالميًا.