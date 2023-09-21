مركز الاعتماد يختتم مشاركته في معرض "عرب لاب".. تأكيدًا على دوره بمنظومة الجودة

اختتم المركز السعودي للاعتماد مشاركته في معرض عرب لاب "ARABLAB 2023" الذي أقيم بمدينة دبي خلال الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر 2023م، بحضور ومشاركة أكثر من 8 آلاف زائر من أكثر من 120 دولة.