مركز الاعتماد يختتم مشاركته في معرض "عرب لاب".. تأكيدًا على دوره بمنظومة الجودة

اختتم المركز السعودي للاعتماد مشاركته في معرض عرب لاب "ARABLAB 2023" الذي أقيم بمدينة دبي خلال الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر 2023م، بحضور ومشاركة أكثر من 8 آلاف زائر من أكثر من 120 دولة.
وتأتي المشاركة تعريفًا وتأكيدًا على أهمية الاعتماد بكونه ركيزةً أساسيةً لمنظومة البنية التحتية للجودة، وداعمًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جهات تقويم المطابقة في المملكة.
واستعرض ممثلو الاعتماد السعودي خلال المشاركة خدمات المركز المقدمة لجهات تقويم المطابقة في مجال اعتماد مختبرات القياس والفحص والمعايرة، والمختبرات الطبية، وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات.
وشُرحَ لزوار المعرض نبذة عن الاعتماد السعودي وتزويدهم بمعلومات مبسطة وواضحة عن دوره وأهدافه في تعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة.
وأقيمت على هامش فعاليات المعرض العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية حول أهميّة تطبيق المواصفة القياسية الدولية في الحصول على نتائج صحيحة وموثوقة والصادرة عن مختبرات القياس والفحص والمعايرة.