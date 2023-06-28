أمير الشرقية يستقبل المهنّئين بعيد الأضحى ويهنّئ القيادة بنجاح الحج

كما رفع سموُّه التهنئةَ للقيادة الحكيمة، حفظها الله، بمناسبة ما تحقّق من نجاحات خلال حج هذا العام؛ نتيجة للجهود الكبيرة التي تمّت من مختلف الأجهزة والجهات؛ سعيًا لتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترجمة لحرصها الكبير على أداء المسلمين لفريضة الحج بكل يسر وسهولة.