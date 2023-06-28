أمير الشرقية يستقبل المهنّئين بعيد الأضحى ويهنّئ القيادة بنجاح الحج

استقبل الأميرُ سعود بن نايف بن عبد العزيز أميرُ المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، صباح اليوم الأربعاء، وبحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية؛ المهنّئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذين قدموا لتهنئة سموه.
وفي بداية اللقاء رفع سموُّ أمير المنطقة الشرقية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يحفظ للبلاد أمنَها واستقرارها.
كما رفع سموُّه التهنئةَ للقيادة الحكيمة، حفظها الله، بمناسبة ما تحقّق من نجاحات خلال حج هذا العام؛ نتيجة للجهود الكبيرة التي تمّت من مختلف الأجهزة والجهات؛ سعيًا لتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترجمة لحرصها الكبير على أداء المسلمين لفريضة الحج بكل يسر وسهولة.
كما قدّم سموُّ أمير المنطقة الشرقية التهنئةَ لأهالي المنطقة الشرقية بهذه المناسبة السعيدة، وقال: "يسرّني أن ألتقي بكم في هذا الصباح لنتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات ونحن جميعًا في أتمّ الصحة والعافية ونعيش في أمن وأمان في ظلّ قيادتنا الرشيدة".
حضر اللقاءَ أصحابُ السموّ والمعالي، وسعادة الدكتور خالد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية، والمسؤولون من مدنيين وعسكريين، وجمع من المواطنين.