بالصور.. أمير حائل يدشن المقر الجديد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

دشَّن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمقر النادي الأدبي أمس، المقر الجديد لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، الذي يقع في المجمع الحكومي بمدينة حائل، كما أطلق الندوة الرئيسية بعنوان "أثر الفتوى في حفظ الضرورات الخمس"، بحضور المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
ونوه مفوض الإفتاء بحائل، الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بدعم القيادة الحكيمة لمجالات الإفتاء والبحوث، وبما يبذله المفتي العام للسعودية، معربًا عن شكره لأمير المنطقة على ما وجده من مساندة لفرع الإفتاء بالمنطقة.
بعد ذلك أُلقيت كلمة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، التي ألقاها بالنيابة عنه مدير الإدارة العامة للفتوى بمكتب سماحته الشيخ وليد السعدون، تطرق خلالها إلى ما تُعنى به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ببيان أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا العامة، والتوجيه للعمل بها، ونشر وتوفير مصادر علمية ومعرفية للعلماء والباحثين، إضافة إلى إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد. مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به فروع الرئاسة في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق السعودية.
من جهته، بيَّن الشيخ الشثري خلال كلمته أثر الفتوى في حفظ الضرورات الخمس، مؤكدًا أهمية مراعاة قوائم الشريعة، وتوجيهات النصوص الشرعية بما يتعلق بنشر الخير وردع المنكر. مشيرًا إلى أن أهل الإسلام يحملون في قلوبهم العاطفة والغيرة الدينية، التي يدافعون بها عن دينهم.. منوهًا بأهمية ضبط تلك العاطفة بالعلم الشرعي، من أجل أن تكون مربوطة بهذا العلم، ومضبوطة به.
وفي ختام الحفل قُدمت الدروع التذكارية بهذه المناسبة.