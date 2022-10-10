بالصور.. أمير حائل يدشن المقر الجديد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

بعد ذلك أُلقيت كلمة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، التي ألقاها بالنيابة عنه مدير الإدارة العامة للفتوى بمكتب سماحته الشيخ وليد السعدون، تطرق خلالها إلى ما تُعنى به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ببيان أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا العامة، والتوجيه للعمل بها، ونشر وتوفير مصادر علمية ومعرفية للعلماء والباحثين، إضافة إلى إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد. مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به فروع الرئاسة في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق السعودية.