السعودية حاضرة ومعها دولتان عربيتان.. هنا "قائمة أكبر 10 منتجين للغاز بالعالم"

وعززت شركات الغاز الطبيعي النرويجية إنتاجها استجابة للطلب المتزايد، وفي منتصف عام 2023، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لـ19 مشروعًا لاستخراج النفط والغاز في البلاد. ومع ذلك، في أوائل عام 2024، هناك بعض المخاوف من أن الصناعة قد تواجه رياحًا معاكسة من لوائح تغير المناخ المقترحة التي من شأنها فرض حظر على مشاريع التصدير الجديدة في بحر بارنتس.