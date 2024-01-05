"حرس الحدود" يدعو للابتعاد عن المناطق الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات

وشدّدت على أن كلّ من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة، سيعرّض نفسَه للعقوبات التي نصّ عليها نظامُ أمن الحدود ولائحته التنفيذية، بالسجن لمدة تصل إلى "30" شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى "25" ألف ريال، أو بهما معًا.