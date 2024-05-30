47 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقع المركز نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، وعسير، والباحة)، كما توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها الملموس على المنطقة الشرقية.